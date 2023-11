Bei Rot über die Ampel gefahren: 8000 Euro Schaden bei Unfall

In Senden missachtet eine Autofahrerin das für sie geltende Rotlicht. Jetzt muss sie mit einem Fahrverbot rechnen.

Auf der Kemptener Straße in Senden hat sich am frühen Freitagabend ein Unfall ereignet. Gegen 17.50 Uhr war eine 51-Jährige auf der Berliner Straße in westliche Richtung gefahren und bog im Anschluss an der Ampelanlage zur Kemptener Straße nach rechts in diese ab, berichtet die Polizei. Die Ampel zeigte hierbei grünes Licht. Im selben Moment befuhr eine 70-Jährige mit ihrem Auto die Kemptener Straße in nördliche Richtung und missachtete das für sie geltende Rotlicht der Ampel. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Verkehrsunfall wurde laut Polizeiangaben niemand verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro an den beiden Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin erwartet neben einem Bußgeld mit Punkten ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)