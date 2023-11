Beide Außenspiegel von Roller gestohlen

In Senden haben sich Unbekannte an einem abgestellten Motorroller zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Böse Überraschung für den Besitzer eines Rollers: Unbekannte haben das in der Bahnhofstraße in Senden ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug am Freitagabend nicht auf den Gehweg gebracht und dort abgestellt. Sie montierten bei dem Roller auch die Außenspiegel ab und nahmen sie mit. Dem Eigentümer entstand so ein Sachschaden von circa 100 Euro, so die Polizei.

Zeugen, die am Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den Dieb beziehungsweise zum Verbleib der Außenspiegel machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 in Verbindung zu setzen. (AZ)