Beim Eiscafé "Dida" in Senden bekommen Hunde ihr eigenes Eis

Plus Tomas Cais vom Eiscafé "Dida" in Senden hat ein Speiseeis für Hunde kreiert. Es erfreut sich großer Beliebtheit und ist sogar auch für Menschen genießbar.

Eine eigens für Hunde kreierte Eissorte hat der Sendener Eismacher Tomas Cais vom Eiscafé „Dida“ im Programm. Die fruchtige Mischung hat sich seit dem Verkaufsstart in der vergangenen Saison zu einem Hit gemausert. Denn viele Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer möchten bei sommerlichen Temperaturen auch ihrem Vierbeiner eine schmackhafte Abkühlung gönnen.