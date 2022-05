Beim Friedensfest zeigt Senden, wie bunt es ist

Plus Zum Abschluss einer Projektwoche präsentieren Kindergärten und Schulen die Ergebnisse ihrer Arbeit. Unterhaltsame Einlagen ergänzen das Programm.

Bunt und fröhlich ist es am Sonntagnachmittag auf dem Sendener Marktplatz zugegangen: Die Stadt hatte zum Friedensfest „Senden ist bunt“ geladen, mit dem eine ganze Aktionswoche zum Thema Frieden endete. Örtliche Schulen und Kitas befassten sich dabei mit anderen Kulturen und stellten am Sonntag gemeinsam die Resultate ihrer Arbeit vor.