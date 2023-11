Beim Rückwärtsfahren Auto in Senden übersehen

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, schon hat es gekracht: Eine Autofahrerin ist in Senden rückwärts gegen ein Auto gefahren.

Bei einem Unfall in Senden ist am vergangenen Freitagnachmittag ein Schaden von rund 5000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Auto im Postviertelweg. Auf Höhe der Trollingerstraße musste die Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Anschließend fuhr sie rückwärts, um in die Trollingerstraße abzubiegen. Beim Rückwärtsfahren übersah sie ein hinter ihr befindliches Auto und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ungefähr 5000 Euro. (AZ)