Senden lädt zu seinem ersten Weinfest – und im Frühjahr zum zweiten Illerlauf

Weinfeste scheinen im Landkreis Neu-Ulm in Mode zu sein: Vergangenes Jahr bekam Pfaffenhofen seinen „Korkentrubel“ und auch Neu-Ulm lud im Oktober 2024 zum ersten Mal für ein paar Tage zum gemeinsamen Weintrinken ein. In Weißenhorn gab es vor ein paar Wochen die „längste Weintheke“ der Stadt bereits in der dritten Auflage. Nun zieht auch Senden nach: Am Sonntag, 19. Oktober, veranstaltet der Gewerbeverband in der Stadt einen Herbstmarkt – und der kommt dieses Jahr zum ersten Mal mit einem Weinfest in die Sendener Innenstadt.

Anders als der Herbstmarkt, der von einem verkaufsoffenen Sonntag begleitet wird, beginnt das Weinfest – oder genauer gesagt die Weinfesttage, wie sie der Gewerbeverband auf seiner Ankündigung nennt – jedoch bereits am Freitag, 17. Oktober, um 16 Uhr. Bis um 22 Uhr können Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber hier aus einem großen Sortiment auswählen. Aber auch alkoholfreie Getränke wird es laut Gewerbeverband selbstverständlich geben.

Sendener Weinfest findet von Freitag, 17. Oktober, bis Sonntag, 19. Oktober, statt

Gestellt werden sie von der Vinothek aus Ulm und das auch noch am Samstag, 18. Oktober, von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag, 19. Oktober, von 11 bis 16 Uhr. Für das Essen beim Sendener Weinfest ist mit dem Dorfladen Witzighausen ein Lokalmatador verantwortlich: Das Team um Co-Chefin Sabine Penski stellt Vesperplatten, die das Weinangebot abrunden – und den Dorfladen ein bisschen in den Vordergrund rücken sollen.

Auf dem Marktplatz vor dem Bürgerhaus baut der Gewerbeverband – direkt nachdem der Wochenmarkt am Freitag vorbei ist – ein Zelt auf, das beheizt ist, damit das Weinfest bei jedem Wetter stattfinden kann. Aber auch draußen wird es Stehtische geben, die bestuhlt werden können, sodass der Gewerbeverband auf insgesamt 150 Sitzplätze kommt. Gruppen bis zu zehn Personen können für Freitag- und Samstagabend ab 17 Uhr Tische über die Eventplattform Diginights reservieren.

„Wir möchten das Weinfest hier etablieren“, sagt Achim Bayer vom Gewerbeverband Senden im Gespräch mit unserer Redaktion. Ob das gleich beim ersten Mal mit großem Erfolg gelingt, wird sich zeigen. Dass es beim ersten Test Anlaufschwierigkeiten geben kann, sei normal. Das Organisations-Team sei auf jeden Fall froh über Feedback und wolle versuchen, mögliche Kritikpunkte im kommenden Jahr „noch besser umzusetzen“.

Herbstmesse im Bürgerhaus begleitet das Weinfest in Senden

Wie im vergangenen Jahr ist eine Herbstmesse am Sonntag, 19. Oktober, ein Kernstück des Herbstmarkts. Von 11 bis 17 Uhr bieten knapp 30 Ausstellerinnen und Aussteller bei der „Messe mit Herz“ im Bürgerhaus ihre Produkte und Dienstleistungen an. So wird es hier unter anderem Schmuck, Tierbedarf und Taschen geben. Ein Tätowierer wird vor Ort kostenlose Organspende-Tattoos stechen. Eine Tombola sammelt außerdem Spenden für den Sendener Verein Heart for Life.

Begleitet wird das Programm im Bürgerhaus und im Weinzelt am Sonntag unter anderem durch mehrere Foodtrucks, ein Karussell und eine Hüpfburg auf dem Marktplatz. Geschäfte in der Innenstadt und im Sendener Gewerbegebiet Nord dürfen von 13 bis 18 Uhr ebenfalls ihre Produkte verkaufen.

Im März kehrt dann außerdem der Illerlauf zurück nach Senden: Nach dem Erfolg bei der Erstauflage dieses Jahr mit knapp 700 Läuferinnen und Läufern, soll er auch 2026 stattfinden. Erneut begleitet von einer Fitnessmesse und dem Hamburger Fischmarkt und einem verkaufsoffenen Sonntag.

Der Stoffmarkt, der im vergangenen Herbst parallel zur Herbstmesse stattfand, hat sich zunächst gegen eine Wiederauflage in Senden entschieden. Der Gewerbeverband sei jedoch weiterhin mit den Organisatoren im Kontakt, falls es in Zukunft wieder Interesse geben sollte.