Das Schicksal der Pappeln in Senden ist besiegelt

Seit Jahrzehnten sind sie der Grund für hitzige Debatten in Senden: elf Pappeln in der Illerstraße auf Höhe des Webereiparkplatzes waren immer wieder Gegenstand von Auseinandersetzungen zwischen der Stadt und Anwohnern. Nach der jüngsten Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschusses am Dienstag ist endlich klar, was mit ihnen passieren soll: Die Großbäume werden gefällt. Während der Beschluss bei vielen im Gremium für Erleichterung sorgte – schließlich diskutiert man in Senden seit etwa 20 Jahren wegen der Bäume – zeigten sich einige Mitglieder empört über den Beschluss. Die Grundlage, auf der er gefällt wurde, bezeichneten einige sogar als „unerhört“.

