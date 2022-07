Betrug fliegt auf: Polizei nimmt Mann in Senden fest

Zweimal hat ein Mann an einer Tankstelle in Senden versucht, Wertkarten einzulösen, ohne diese zu bezahlen. Eine Angestellte bemerkt den Betrug.

Die Polizei hat einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen, der an einer Tankstelle in Senden gleich zweimal dieselbe Masche anwenden wollte. Zunächst hatte der 28-Jährige nach Angaben der Polizei am Samstagmittag den Verkaufsraum der Tankstelle aufgesucht und dort zwei Wertguthabenkarten aus dem Regal genommen. Der Mann rubbelte die Pin-Felder dieser Karten frei und fotografierte die Codes mit seinem Mobiltelefon ab. Anschließend beabsichtigte der Mann, die Karten an der Kasse zu bezahlen. Da die Zahlung mit EC-Karte jedoch scheiterte, verließ er die Tankstelle ohne die Wertguthabenkarten.

Der Inhaber der Tankstelle in Senden verfolgte den flüchtenden Mann

Wie die Polizei weiter mitteilt, waren aufgrund des begonnenen Zahlungsvorgangs die Codes der Karten jedoch bereits aktiviert und von dem 28-Jährigen auch schon eingelöst worden. Das Ganze bemerkte die Angestellte der Tankstelle, nachdem sie kurze Zeit später einen Stornierungsvorgang an der Kasse vornahm. Am Sonntagabend wollte der 28-Jährige sein Handeln vom Vortag an derselben Tankstelle wiederholen. Dieses Mal erkannte die Angestellte jedoch sofort die Betrugsmasche und verständigte die Polizei. Der Mann flüchtete zunächst noch, der Tankstelleninhaber konnte ihn aber verfolgen. Die eintreffende Streifenbesatzung nahm den Tatverdächtigen schließlich fest. (AZ)