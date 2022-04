Betrug im Online-Chat: Polizei ermittelt Täterin noch während des Gesprächs

Am Telefon sollte ein Mann aus Senden seiner vermeintlichen Tochter helfen. Doch der Mann wird misstrauisch - und hilft so, eine Verdächtige zu ermitteln.

Ein Mann aus Senden hat zusammen mit der Polizei nicht nur einen Betrug per Messenger-App vereitelt: Die Ermittler konnten auch die mutmaßliche Täterin dingfest machen.

Der 56-Jährige hatte am Sonntagnachmittag wegen eines aktuellen Betrugsversuches Anzeige bei der Polizei in Senden erstattet - einer von vielen derartigen Fällen, die derzeit bei der Polizei registriert werden. Das Besondere dabei: Während der Anzeigenaufnahme war der 56-jährige Mann im Live-Chat mit der Täterin. Die Frau gab sich als Tochter des Mannes aus und forderte eine größere Geldsumme, da sie sich vermeintlich in finanziellen Schwierigkeiten befand.

Der Anzeigenerstatter hatte jedoch den Betrug erkannt, als er seine richtige Tochter über das Festnetz kontaktierte - und die Polizei eingeschaltet. Mit Unterstützung der Sendener Polizisten konnten der Täterin durch geschickte Gesprächsführung alle Daten entlockt werden, welche zu deren Überführung notwendig waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Tatort in Berlin auszugehen. Deshalb hat die Polizei Senden die weiteren Ermittlungen dorthin abgegeben. (AZ)