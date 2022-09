Betrug mit Handy-Nachricht: Bank verhindert finanziellen Schaden

Ein Mann aus Senden fällt auf eine Betrugsmasche herein und überweist Geld auf ein fremdes Konto. Die Bank ist aufmerksam, der Betrag wird zurückerstattet.

Nachdem er eine Nachricht über einen bekannten Messenger-Dienst von seinem angeblichen Sohn erhalten hatte, hat ein Mann aus Senden mehr als 2600 Euro auf ein unbekanntes Bankkonto überwiesen. Der vermeintliche Sohn schrieb dem Polizeibericht zufolge, dass sein Handy kaputt sei und bat den 69-Jährigen, das Geld zu überweisen. Nachdem der Mann seinen tatsächlichen Sohn zunächst nicht erreichen konnte, tätigte er die Überweisung. Am nächsten Tag erhielt der Geschädigte eine Nachricht von seiner Bank, wonach es sich bei der angegebenen Bankverbindung um ein Betrugskonto handelte. Glücklicherweise konnte so der Geldbetrag in voller Höhe zurückerstattet werden. (AZ)