Betrugsversuch: Vermeintlicher Energieversorger ruft 72-Jährige an 

Ein Unbekannter erkundigt sich bei einer Sendenerin telefonisch nach Zählerständen von Strom und Gas. Die Polizei erklärt, was hinter dieser Masche steckt.

Ein Betrüger, die sich als Mitarbeiter eines Energieversorgers ausgab, hat am Montagabend eine Frau in Senden angerufen. Wie die Polizei mitteilt, erkundigte sich der Unbekannte bei der 72-Jährigen nach dem Zählerstand von Strom und Gas sowie ihrem aktuellen Gasversorger. Die Frau beendete das Gespräch, da ihr der Anruf komisch vorkam. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf eine Betrugsmasche hin, bei der derartige Daten abgefragt werden. Kriminelle wollen damit neue Energieversorgungsverträge bei diversen Anbietern mit den Kontaktdaten der Opfer abschließen, um eine entsprechende Provision abzugreifen. (AZ)