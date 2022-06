Betrunkener Autofahrer schläft am Steuer ein

Ein Auto fährt in Schlangenlinien durch Senden, dann bleibt es stehen. Als ein anderer Autofahrer nach den Insassen schaut, schlafen beide bei laufendem Motor.

Ein Autofahrer hat in der Nacht auf Freitag wegen eines offensichtlich betrunkenen anderen Verkehrsteilnehmers die Polizei gerufen. Dem Zeugen fiel nach Angaben der Polizei gegen 0.25 Uhr in der Kemptener Straße in Senden ein Auto auf, das vor ihm in Schlangenlinien fuhr. Als das Fahrzeug stehen blieb, hielt der Zeuge dahinter ebenfalls an, stieg aus und schaute nach dem Fahrer. Es stellte sich heraus, dass der Mann, ebenso wie sein Beifahrer, eingeschlafen war.

Ein Alkoholtest ergibt einen Wert von etwa zwei Promille

Genau so fanden die alarmierten Beamten dann auch die Situation vor. Wie die Polizei weiter mitteilt, schliefen Fahrer und Beifahrer bei laufendem Motor. Die Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn weckten den 42-jährigen Fahrer und nahmen dabei deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert von etwa zwei Promille, worauf eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurde. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)