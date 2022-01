Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Senden

Beim Abbiegen kommt ein Autofahrer in Senden mit dem Wagen zu weit nach rechts und streift ein geparktes Fahrzeug. Polizisten bemerken eine Alkoholfahne.

Ein Autofahrer, der zuvor offenbar erhebliche Mengen Alkohol getrunken hatte, ist in Senden mit seinem Wagen gegen einen geparkten Pkw gestoßen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt, allerdings beziffert die Polizei den entstandenen Sachschaden auf 5000 Euro. Der 69 Jahre alte Rentner bog laut Polizeibericht am Sonntagnachmittag mit seinem Auto von der Harderstraße nach links in die Hauptstraße ab. Dabei kam er so weit nach rechts ab, dass der Wagen das Heck eines dort geparkten Autos streifte.

Unfallaufnahme in Senden: Alkoholtest zeigt einen Wert von mehr als zwei Promille

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten eine starke Alkoholfahne bei dem Fahrer. Ein Schnelltest ließ auf einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille schließen. Deshalb wurde dem 69-Jährigen Blut abgenommen, und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum verantworten. (AZ)