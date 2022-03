Senden

Betrunkener Autofahrer wird in Senden gestoppt

Die Polizei zog am Mittwochnachmittag einen alkoholisierten 64-Jährigen aus dem Verkehr.

Am Mittwochnachmittag saß ein 64-Jähriger in Senden alkoholisiert am Steuer. Ihn erwartet ein Bußgeld und Fahrverbot.