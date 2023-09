Betrunkener beschädigt mehrere Autos in Senden

Ein Zeuge beobachtet einen Mann, der in Senden den Außenspiegel eines Fahrzeugs demoliert und danach flüchtet. Polizisten nehmen diesen vorläufig fest.

In der Nacht auf Samstag hat ein 32-Jähriger in Senden mutwillig mehrere Fahrzeuge in der Bahnhofstraße beschädigt. Ein Zeuge teilte der Polizei gegen 3.55 Uhr mit, dass ein Mann soeben einen Außenspiegel eines Fahrzeugs beschädigt habe und davonlaufe. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Beamten dem Polizeibericht zufolge den 32-Jährigen, auf den die Beschreibung passte, fest. Er war sichtlich alkoholisiert. Als sie den Sachverhalt aufnahmen, stellten die Polizisten fest, dass der mutmaßliche Täter an mindestens drei Fahrzeugen Schäden angerichtet hatte. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrerer hundert Euro. Zeuginnen und Zeugen, die die Tat ebenfalls beobachteten, werden gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. Auch weitere Geschädigte sollten sich bei der Polizei melden. (AZ)