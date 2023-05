Betrunkener fährt in Schlangenlinien von Senden nach Vöhringen

Zu mehreren brenzligen Situationen kam es, als ein Betrunkener am Sonntagnachmittag mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2031 unterwegs war.

Am Sonntagnachmittag war ein schlangenlinienfahrender VW Polo von Senden in Richtung Vöhringen unterwegs. Ein Zeuge meldete das der Polizei. Der VW Polo fuhr mit wechselnden Geschwindigkeiten zwischen 30 und 100 Stundenkilometern, mehrfach sei er dabei in den Gegenverkehr geraten, sodass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten.

Der verdächtige Polo-Fahrer hielt auf einem Großparkplatz in Vöhringen an. Bei einer Alkoholkontrolle stellten die eintreffenden Beamten fest, dass er mit über zwei Promille nicht mehr fahrtüchtig war. Die Streife stellte daher seinen Fahrzeugschlüssel sicher, ordnete eine Blutentnahme an und beschlagnahmte den Führerschein. Mögliche Zeugen und Geschädigte sollen sich bei der Polizei Weißenhorn unter 07309/96550 melden. (AZ)