Betrunkener läuft auf die Straße und wehrt sich gegen Festnahme

Ein Autofahrer muss in Senden ausweichen, um einen Zusammenstoß mit einem Fußgänger zu verhindern. Beim anschließenden Einsatz wird ein Polizist verletzt.

Die Polizei hat am Mittwochabend einen betrunkenen Mann in Senden aufgesucht, der zuvor beinahe von einem Auto erfasst worden war. Im Gespräch mit den Beamten zeigte sich der Mann alles andere als kooperativ und wurde aggressiv.

Der junge Mann muss sich unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten

Dem Polizeibericht zufolge waren gegen 21.30 Uhr drei Männer im Bereich der Römerstraße zu Fuß unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Auto die Straße in Richtung Stadtmitte. Kurz bevor der Fahrzeugführer die Personengruppe passierte, lief ein 22-jähriger Mann auf die Fahrbahn. Der Autofahrer musste stark bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu verhindern. Der junge Mann setzte seinen Weg fort, eine Streifenbesatzung traf ihn jedoch an seiner Wohnadresse an.

Da sich der Mann nach Angaben der Polizei weigerte, seine Personalien zu nennen, durchsuchten die Beamten ihn nach Ausweispapieren. Dabei wehrte er sich stark und schlug in Richtung eines Beamten. Daher legten die Polizisten dem 22-Jährigen Handfesseln an und nahmen ihn in Gewahrsam. Weil er stark alkoholisiert wirkte und zudem der Verdacht bestand, dass er Drogen konsumiert hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Der junge Mann muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstands sowie tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. (AZ)