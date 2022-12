Betrunkener Mann greift Polizisten in Senden an

Weil er eine Person verletzt hat, wollen Polizisten in Senden einen 27-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Auch die Beamten bekommen seine Aggression zu spüren.

Ein stark alkoholisierter Mann hat in Senden Polizeibeamten tätlich angegriffen, beleidigt und bedroht. Nach Angaben der Polizei musste der 27-Jährige am Donnerstagmorgen in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Dabei versuchte der Betrunkene, die Einsatzkräfte mit dem Fuß zu treten. Außerdem bedrohte und beleidigte er sie. Zuvor hatte der 27-Jährige einen Security-Mitarbeiter in einer Gemeinschaftsunterkunft verletzt. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. (AZ)