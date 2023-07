Betrunkener Radfahrer stürzt und verletzt sich

In Senden will die Polizei den Unfall eines 70-jährigen Radlers aufnehmen. Dabei bemerken die Beamten, dass der Verletzte nach Alkohol riecht.

Ein 70 Jahre alter Radfahrer ist am Donnerstagabend in Senden in der Nähe der Bahnschranken von seinem Fahrrad gestürzt. Beim Eintreffen der Polizeistreife nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über der gesetzlich vorgeschriebenen 1,6-Promille-Grenze für Radfahrer. Wegen der Verletzungen, die er bei dem Sturz erlittenen hatte, musste der 70-Jährige in einem nahegelegenen Krankenhaus behandelt werden. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Radfahrer ermitteln die Beamten jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)