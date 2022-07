Braucht Senden auf dem Wertstoffhof einen Sicherheitsdienst?

Lokal Mitarbeiter des Wertstoffhofs in Senden berichten, dass sich Bürger immer öfter wegen geltender Regeln aufregen. Probleme gibt es teilweise auch mit auswärtigen Nutzern.

Nach Vöhringen überlegt nun auch die Stadt Senden, auf dem Wertstoffhof einen Sicherheitsdienst einzusetzen. Nach den Angaben der Verwaltung nehmen Vorfälle zu, bei denen Mitarbeitern Gewalt angedroht wird, wenn sie auf Einhaltung der Regeln bestehen. Zudem sollen die Öffnungszeiten ausgeweitet und die Gebühren teilweise geändert werden.