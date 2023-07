Unfall in Senden: Bub geht über eine Straße und wird von Auto erfasst

Ein Zwölfjähriger überquert in Senden hinter einem Linienbus die Straße. Ein Autofahrer bemerkt das zu spät. Der Bub wird bei dem Unfall leicht verletzt.

Leichte Verletzungen hat ein Zwölfjähriger am Mittwochmittag bei einem Unfall in Senden erlitten. Dem Polizeibericht zufolge befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto die Bachstraße. Im Gegenverkehr hielt an einer Haltestelle ein Linienbus an und ließ Fahrgäste aussteigen. Der Zwölfjährige überquerte aus Sicht des Autofahrers hinter dem Bus die Fahrbahn. Das Kind wurde vom Auto erfasst. Der verletzte Bub wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand bei dem Unfall nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (AZ)