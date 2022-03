Bürger lassen sich von der "Kriminalpolizei Senden" nicht täuschen

Eine Welle von versuchten Trickbetrügereien am Telefon bleibt in Senden ohne Folgen. Der oder die unbekannten Täter waren auch nicht gut informiert.

Die Polizei hat in Senden eine erneute Welle von versuchten Trickbetrügereien am Telefon registriert. Erfreulicherweise sind die betroffenen Bürgerinnen und Bürger auf die Masche nicht hereingefallen. Allerdings hatten die Täter in den jüngsten Fällen eine Sache nicht bedacht.

Falsche Polizisten am Telefon: Acht Anzeigen gingen bei der Polizeiinspektion Weißenhorn ein

Dem Polizeibericht zufolge kam es am Mittwoch in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr in Senden wieder zu einer Welle von Anrufen, bei denen sich der oder die Täter fälschlicherweise als Polizeibeamte ausgaben. Insgesamt acht Anzeigen gingen bei der Polizeiinspektion Weißenhorn ein. In allen Fällen meldeten sich die Täter mit „Hummel, Kriminalpolizei Senden“ oder ähnlich. Glücklicherweise wurde die Betrugsmasche in allen Fällen sofort durchschaut, sodass es zu keinem Vermögensschaden kam. "Den Tätern war offensichtlich nicht bekannt, dass es in Senden zwar eine Polizeistation, aber keine Kriminaldienststelle gibt", schreibt die Polizei abschließend. (AZ)