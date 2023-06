Bürgerfest 2023: Flanieren, shoppen und entspannen in Senden

Unter dem Motto "Sommer! Sonne! Senden!" hat die Stadt am Wochenende ihr Bürgerfest gefeiert. Zahlreiche Vereine beteiligten sich am Programm.

Eine Kopfbedeckung war bei strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen sicherlich eine gute Wahl, um das Programm am Wochenende in Senden unbeschwert genießen zu können. Zum zweiten Mal hat die Stadt unter dem Motto „Sommer! Sonne! Senden!“ am Samstag und Sonntag rund ums Bürgerhaus das Bürgerfest ausgerichtet. Am verkaufsoffenen Sonntag lockten außerdem die teilnehmenden Geschäfte wieder Kundschaft an.

Mit nur drei Schlägen setzte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf am Samstagnachmittag gemeinsam mit Rudolf Feuchtmayr von der Brauerei Autenrieder den symbolischen Fassanstich zum Bürgerfest. Zünftig begleitet wurden sie dabei von "Alfred und seinen Musikanten", die zur Eröffnung auf dem Marktplatz aufspielten. Mit Partyhits und guter Stimmung übernahm anschließend die Partyband "Feierdeifi" die Bühne vor dem Illertal-Forum, wo nach Angaben der Stadtverwaltung Hunderte Gäste den lauen Sommerabend genossen und noch bis in die Nacht feierten.

Liegestühle mit dem Stadtwappen luden beim Bürgerfest in Senden zu einer Pause ein. Foto: Alexander Kaya

Die Sendener Vereine Heart for Life, die Narrenzunft Senden, Tennissport Senden, der Skiclub Senden, der Fischereiverein Illertal-Senden, die Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg, die Faschingsfreunde Hi-Wi Hittistetten Witzighausen, der Gesamt-Elternbeirat der Sendener Schulen, FV Ay und der TV Senden-Ay boten den Gästen an beiden Tagen Snacks und deftige Spezialitäten an. Ein buntes Programm mit Spielen für die Kinder diente zur Unterhaltung der Besucherinnen und Besucher. Den musikalischen Schlusspunkt setzte am Sonntag die Bigband "Dirty Cords" von der städtischen Musikschule. (jsn, AZ)

