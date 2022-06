Senden

06:00 Uhr

Bürgerfest, Markt und mehr: Senden plant ein Eventwochenende

Plus Ende Juni wird in der Stadt Senden einiges geboten sein. Das besagt ein neues Veranstaltungskonzept. Der geplante verkaufsoffene Sonntag wirft aber Fragen auf.

Von Angela Häusler

Bürgerfest, Markt und verkaufsoffener Sonntag: In der Illerstadt Senden steigt schon in wenigen Wochen ein Eventwochenende unter dem Motto "Sommer Sonne Senden", nämlich am 25. und 26. Juni. Dem Stadtrat wurde das neue Veranstaltungskonzept der Stadtverwaltung am Dienstagabend vorgestellt. Grüne und Linke kritisierten den Sonntagsverkauf.

