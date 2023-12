Bundespolizei gibt Hinweise für die Sicherheit auf Bahnanlagen

Der Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Nürnberg weist am Beispiel des Bahnhofs in Senden auf die Gefahren durch den Zugverkehr hin.

Bahnhöfe sind keine Abenteuerspielplätze - mit dieser Aussage appelliert die Bundespolizei in einer Pressemitteilung an Eltern. Diese sollten mit ihren Kindern über die Gefahren auf Bahnanlagen und an der Bahnstrecke sprechen. "Immer wieder kommt es am Bahnhof Senden im Rahmen des Schülerverkehrs zu gefährlichen Situationen", berichtet die Bundespolizeiinspektion Nürnberg. Ihr Präventionsbeauftragter informiert deshalb über Gefahren an Bahnhöfen, die insbesondere von Kindern unterschätzt werden.

Tödliche Unfälle oder Unglücksfälle an Bahnanlagen seien keine Seltenheit, schreibt die Bundespolizei. Folgendes gilt es zu beachten:

Durchfahrende Züge sind mitunter mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs.

Vorbeifahrende Züge erzeugen eine Sogwirkung.

Züge nähern sich fast lautlos und haben lange Bremswege.

Der Aufenthalt im Gleisbereich ist verboten und lebensgefährlich.

Die Oberleitungen stehen unter Hochspannung: 15.000 Volt.

Diese Regeln sollten nach Angaben der Bundespolizei deshalb unbedingt eingehalten werden:

Fahrgäste und andere Personen, die sich an Bahnanlagen aufhalten, sollten die Sicherheitseinrichtungen beachten. Dazu zählen zum Beispiel weiße Sicherheitslinien am Bahnsteig und Beschilderungen zum Betreteverbot.

Wer beim Umstieg zu einem anderen Gleis gehen möchte, sollte nur die dafür vorgesehenen Bahnsteigüberführungen oder Unterführungen benutzen.

Weitere Informationen und Verhaltensregeln können Interessierte auch im Internet unter www.bundespolizei.de/sicher-auf-bahnanlagen oder auf Social Media unter dem Hashtag #bahnsicherheit abrufen. (AZ)