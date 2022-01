Senden

vor 19 Min.

Corona-Kontrollen ohne Personal: Eine Firma aus Senden macht's möglich

Plus Vier Tüftler aus der Region haben ein Terminal entwickelt, das das Ladenpersonal bei 2G-Kontrollen entlastet. So funktioniert der innovative Self-Check-In vor den Geschäften.

Von Angela Häusler

An der Eingangstüre erst einmal Impfnachweis und Ausweis zücken - das gehört in Geschäften und Lokalen inzwischen zum Corona-Alltag. Vier Ulmer Gründer haben für die seither üblichen Zugangskontrollen nun eine Lösung ausgetüftelt, die fast ohne Personal auskommt: Ein mobiles Terminal, das sowohl den Impfnachweis als auch die Identität überprüft. Derzeit befindet sich das „FastLane Terminal“ in der Testphase und stößt bei Unternehmern auf reges Interesse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen