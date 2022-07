CSU Senden holt den Jahresempfang mit einem Sommerffest nach

Zu einem ungewöhnlichen Zeitpunkt blickt der Sendener CSU-Ortsverband mit Gästen auf die vergangenen Monate zurück. Es geht auch um positive Entwicklungen.

Nach zweijähriger Pause hat der CSU-Ortsverband Senden seinen Jahresempfang in den Sommer verlegt - und ihn in Form eines Grillfests nachgeholt. Dabei waren Parteimitglieder sowie Vertreterinnen und Vertreter von SPD und BiSS. Die Ortsvorsitzende Katja Ölberger, die seit 2021 die Geschicke des Ortsverbands lenkt, hielt sich in ihrer kurzen Rede mit Bemerkungen über die Sendener Kommunalpolitik zurück, bat aber um Nachsicht mit Verfehlungen auf bundespolitischer Ebene. In Einzelfällen habe die „Gier“ ihre Blüten getrieben, „aber man darf nicht alle über einen Kamm scheren“, sagte sie.

Der Landkreis Neu-Ulm, der nun seit 50 Jahren besteht, könne auf erfolgreiche Jahre zurückblicken, sagte der Gastredner, Landrat Thorsten Freudenberger. Über die Jahre seien viele Weichen für eine gute Entwicklung gestellt und vielversprechende Perspektiven geschaffen worden. „Es ist nicht perfekt, aber die Richtung stimmt“, sagte er. Nicht zuletzt hätten die regionalen Unternehmen vieles vorangebracht.

Die Bürgermeisterin wertet die neue Buslinie von Senden nach Illerkirchberg als Erfolg

Obwohl in den vergangenen beiden Jahren viele Einschränkungen herrschten, habe sich in Senden doch einiges bewegt, sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf. Dazu zählte sie die Investitionen in Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wie die Kindergärten St. Lucia und Ay sowie die geplante Grundschule am Schulzentrum. Die künftige Dreifachturnhalle stärke sowohl den Schulsport als auch das Ehrenamt, sagte die Rathauschefin.

Gleichzeitig schreiten die Baumaßnahmen am Bahnhof fort. Bis das Areal umgestaltet ist, wird es Schäfer-Rudolf zufolge zwar noch dauern, doch die Neuerungen seien sowohl für die Stadt als auch für den Landkreis von Vorteil. Die neue, Länder übergreifende Buslinie nach Illerkirchberg sei ebenfalls ein Erfolg. „Hübscher als es jetzt ist“, so die Bürgermeisterin, werde künftig die Umgebung des Bürgerhauses in der Innenstadt, nämlich durch den geplanten Sparkassen-Neubau, in dem auch die Stadtbücherei Platz finden soll. Wie die Neugestaltung genau aussehe, werde aber noch vorgestellt.