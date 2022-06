Senden

06:30 Uhr

Das sagt Lea Gmeiner zu ihrem WM-Erfolg am Rhönrad

Lokal Lea Gmeiner ist nach ihrem Doppelerfolg in Dänemark im Sendener Rathaus empfangen worden. Wie sie die WM erlebt hat und wie es nun weitergeht.

Von Angela Häusler

Erfolgsverwöhnt war die Rhönrad-Turnerin Lea Gmeiner vom TV Senden-Ay schon vor der Weltmeisterschaft. Doch dass sie tatsächlich mit einem WM-Titel nach Hause kommen wird, damit hat sie selbst nicht gerechnet. "Weltmeisterin im Geradeturnen": So lautet die Auszeichnung, die sie sich zwischen dem 23. und 28. Mai in Dänemark erturnt hat. Doch damit nicht genug - auch eine Silbermedaille in der Disziplin Mehrkampf durfte sich die 17-Jährige am Ende um den Hals hängen. Sie ist also auch noch Vize-Weltmeisterin der Junioren.

