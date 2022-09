Das Sendener Schulzentrum bekommt einen schönen Campus

Lokal Die Fläche zwischen den Sendener Schulen wird neu gestaltet. Doch der Umbau der Bushaltestelle sorgt für Diskussionen, unter anderem wegen der "Eltern-Taxis".

Ein einheitlicher Campus zwischen Wirtschaftsschule, neuer Grundschule, Mittelschule und Dreifachhalle, ein Sportplatz und eine neue Bushaltestelle werden fürs Sendener Schulzentrum an der Holsteinerstraße geplant. Im städtischen Bauausschuss gaben die Räte am Dienstag ihr Einverständnis zu den Ideen der Planer. Im Gespräch ist auch eine Ampel für die Kreuzung Holsteinerstraße/Bachstraße.