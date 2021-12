Senden

vor 17 Min.

Der Sendener Hilfsverein Heart for Life ist ein Erfolgskonzept

Drittklässler der Grundschule Wullenstetten übergaben die Flaschen-Spende der Schülerinnen und Schüler an Carola Lo Cicero vom Verein Heart for life. Die Gruppe setzt sich seit fast fünf Jahren für Bedürftige ein.

Plus 2017 wurde der Sendener Hilfsverein "Heart for life" gegründet. Rund 200 Familien unterstützt die Gruppe. Auch Schülerinnen und Schüler helfen mit.

Von Angela Häusler

Hunderte von Pfandflaschen haben die Kinder der Grundschule Wullenstetten vor Kurzem für einen guten Zweck übergeben: Carola Lo Cicero von der Sendener Hilfsorganisation „Heart for life“ wird den Plastikberg nun in Bargeld verwandeln, das bedürftigen Menschen aus der Region zugutekommen soll. Seit gut vier Jahren engagiert sich der Verein "Heart for life" für bedürftige Menschen aus der Region.

