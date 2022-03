Gelber Sack oder Tonne? So hat sich der Sendener Stadtrat entschieden

Plus Bisher nutzen die Menschen in Senden Gelbe Säcke, um ihren Müll zu entsorgen. Das könnte sich ändern. Die Argumente Für und Wider.

Für die Gelbe Tonne statt dem Gelben Sack hat sich eine Mehrheit des Sendener Stadtrats ausgesprochen. Der Landkreis Neu-Ulm hatte auch in Senden nach der Präferenz für die Zeit ab 2024 gefragt. Dann wird das Sammelsystem neu ausgeschrieben und auf Wunsch gewechselt.