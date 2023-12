Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet: Senden leuchtet wieder

Ein Eisschnitzer wird auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt in Senden eine "coole" Skulptur erschaffen. Eine Band spielt am Samstagabend Weihnachtshits.

Nicht nur die Buden und der Christbaum leuchten auf dem Platz vor dem Bürgerhaus in Senden. Auch leuchtende Kinderaugen gab es am Donnerstagabend auf dem Weihnachtsmarkt in Senden, als zur Eröffnung der Nikolaus zu Besuch kam. Einen Abstecher ins himmlische Postamt ließen sich die ersten Gäste ebenfalls nicht entgehen. Kleine und große Besucherinnen und Besucher haben dort die Gelegenheit, dem Christkind den eigenen Wunschzettel zuverlässig zukommen zu lassen. „E-Mails werden hier jedoch nicht verschickt“, stellt Angela Häusler von der Stadtverwaltung Senden mit einem Augenzwinkern klar.

Weihnachtsmarkt Senden: Örtliche Vereine gestalten ein buntes Rahmenprogramm

Als Mitorganisatorin von „Senden leuchtet“ ist Häusler auf eine Attraktion besonders stolz: In diesem Jahr wird der Eisschnitzer Klaus Grunenberg im heimeligen Hüttendorf auf dem Marktplatz eine im wahrsten Sinne des Wortes „coole“ Skulptur erschaffen. Welches Motiv dabei entstehen wird, bleibt aber noch bis zur Fertigstellung am Samstagabend um etwa 18 Uhr geheim.

Wie in den vergangenen Jahren werden die örtlichen Vereine ein buntes Rahmenprogramm auf dem Weihnachtsmarkt bieten. Weihnachtshits erklingen am Samstag von 19 Uhr an, gespielt von der Band W.O.X Entertainment aus Roggenburg-Biberach. Geöffnet hat „Senden leuchtet“ auch am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. (AZ)