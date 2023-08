Detektiv stellt zwei Ladendiebe in Senden zur Rede, einer flüchtet

Zwei Männer werden beim Ladendiebstahl in Senden ertappt. Einer von ihnen hat Diebesgut im Wert von knapp 600 Euro in seinem präparierten Rucksack.

In einem Supermarkt an der Berliner Straße in Senden hat ein Ladendetektiv am Freitagnachmittag zwei Männer beim Dienstahl beobachtet. Als die beiden Männer die Geschäftsräume verlassen wollten, sprach der Detektiv sie an. Wie die Polizei mitteilt, ließ einer der Männer sein Diebesgut fallen und rannte davon. Er flüchtete auf den Parkplatz, stieg dort in einen silberfarbenen Opel Astra mit rumänischer Zulassung und fuhr davon.

Die Polizeiinspektion Weißenhorn bittet um Hinweise zu dem Vorfall

Bei dem zweiten Ladendieb handelte es sich laut Polizeibericht um einen 35-jährigen Mann, der seinen mitgeführten Rucksack mit einer Vorrichtung präpariert hatte, die verhindert hätte, dass die Diebstahlsicherung des Supermarktes Alarm auslöst. In dem Rucksack befanden sich entwendete Gegenstände aus dem Warensortiment des Geschäftes im Gesamtwert von knapp 600 Euro. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalles, die insbesondere sachdienliche Angaben zu dem flüchtigen Ladendieb und dem Fahrzeug machen können oder möglicherweise das Kennzeichen abgelesen haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn zu melden. Die Dienststelle ist erreichbar unter der Telefonnummer 07309/96550. (AZ)