Senden

vor 58 Min.

Dichterer Takt und neue Linienführung bei den Bussen in Senden

Plus Der Fahrplanwechsel am 10. Dezember bringt zahlreiche Änderungen und Verbesserungen in Senden und Umgebung. Doch an den Details wird noch bis zuletzt gefeilt.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Über eine Stunde hat der Nahverkehrsberater Ulrich Grosse am Mittwochabend im Sendener Bürgerhaus über die Änderungen im regionalen öffentlichen Nahverkehr referiert. Beinahe ohne Punkt und Komma stellte er die Fahrpläne vor, die neuen Linien und Linienführungen und die zahlreichen neuen Möglichkeiten. Als „wandelnden Fahrplan“ hatte ihn Sendens Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf vorgestellt, und der so Gelobte hat so geweckte Erwartungen mit Sicherheit übererfüllt. Geballte Information traf auf ein wissbegieriges Publikum. Da fehlte nur noch ein Merkzettel, auf dem die wichtigsten Änderungen festgehalten sind.

Es werde im Zuge des Fahrplanwechsels zum 10. Dezember zu teils einschneidenden Änderungen kommen, machte Grosse deutlich. Der Schülerverkehr nach Weißenhorn werde vollständig „auf die Schiene“ verlagert, die Taktfrequenz des „Weißenhorners“ werde in den Morgen- und Abendstunden erhöht. Halbstündlich werde er dann verkehren. Gleichzeitig „dreht“ sich das System der Ankunfts- und Abfahrtszeiten um eine halbe Stunde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen