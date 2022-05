Senden

12:05 Uhr

Bibliothek soll ins Zentrum von Senden umziehen: Das sind erste Pläne

Momentan befindet sich die Bücherei in Senden im Pfarrhof bei St. Josef.

Plus Im Schul- und Kulturausschuss werden erste Pläne für die künftige Bücherei in Senden besprochen. In der Innenstadt sind bereits Flächen vorgesehen.

Von Angela Häusler

Es gibt schon erste Pläne für die Neueinrichtung der Sendener Bücherei: Sie soll künftig im geplanten Sparkassen-Neubau in der Innenstadt Platz finden. Der städtische Schul- und Kulturausschuss befasste sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Ideen. Ein Fachmann empfiehlt unter anderem längere Öffnungszeiten.

