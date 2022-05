Senden

11:30 Uhr

Die Feuerwehr Senden wurde 2021 vergleichsweise häufig alarmiert

Plus Der Sendener Feuerwehrkommandant schildert in seinem Jahresbericht, was die Einsatzkräfte besonders beschäftigt hat. 2023 steht ein großes Ereignis an.

Von Angela Häusler

430 Einsätze haben die Sendener Feuerwehrleute im Jahr 2021 auf Trab gehalten. "Das ist im Schnitt mehr als ein Einsatz pro Tag - eine echte Leistung", sagte Kommandant Peter Walter in seinem Jahresbericht bei der Mitglieder- und Dienstversammlung im Feuerwehrgerätehaus. Er schilderte, was die Truppe am meisten beschäftigte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .