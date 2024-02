Senden

Die Sendener Tafel wird 20: "Es ist eine wunderbare Aufgabe"

Plus Die Sendener Tafel unterstützt jede Woche 150 Haushalte. Die Arbeit ist hart, aber liegt den Mitarbeitenden am Herzen. Welche Verbesserungswünsche sie haben.

Von Annemarie Rencken

Bis sich alle anwesenden Mitarbeitenden der Tafel Senden für ein Foto aufgestellt haben, dauert es ein wenig. Hier sind Leute noch in ein Gespräch vertieft, dort wuseln sie eifrig umeinander. "Ein lustiger Haufen", merkt Andreas Brücken, Pressesprecher der Stadt Senden, schmunzelnd an, während er geduldig darauf wartet, das Foto zu machen. Brücken ist zusammen mit Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf in die Räume der Tafel in Senden gekommen, denn es gibt dort etwas zu feiern: Bereits seit 20 Jahren hilft die Sendener Tafel bedürftigen Menschen, mit Lebensmitteln über die Runden zu kommen. "Und sie schaffen jede Woche richtig feschde", sagt Schäfer-Rudolf anerkennend.

Denn die Arbeit, die die insgesamt etwa 30 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel zweimal pro Woche leisten, sei körperlicher, als viele denken würden. Das trifft auf zutreffendes Murmeln in der Runde. Eine Frau sagt: "Alle haben hier Rücken!", was wiederum Gelächter hervorruft. "Und das geht nur, wenn man als Team funktioniert und Überzeugungstäter ist", sagt Schäfer-Rudolf. Etwas, das man unbedingt brauche: "Wenn es Menschen wie sie nicht mehr gibt, die sich auch mal die Finger schmutzig machen, wird die Gesellschaft ganz viel ärmer."

