Senden

vor 2 Min.

Polizei zieht Bilanz: Die Zahl der Straftaten in Senden ist 2021 zurückgegangen

Plus Die Sendener Polizeichefin legt die neueste Kriminalitätsstatistik vor. Sie berichtet von erfreulichen Entwicklungen und fiesen Betrugsmaschen.

Von Angela Häusler

„Senden ist ein sicheres Pflaster“ - so lautet die aktuelle Bilanz der Sendener Polizeichefin Stefanie Kraatz. Im Vergleich zum Vorjahr sind 2021 in der örtlichen Statistik fast alle Delikte zurückgegangen – entscheidend war vielfach die Corona-Pandemie. Um 27,2 Prozent sind die registrierten Straftaten in Senden insgesamt gesunken. Es gab insgesamt 919 Fälle und damit 344 weniger als im Jahr 2020. Einen starken Rückgang verbuchte die Polizei bei der Straßenkriminalität, die um 47,3 Prozent auf 146 Fälle sank.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .