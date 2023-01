Dieb stiehlt Aktentasche aus geparktem Auto in Senden

Eine unbekannte Person nutzt die Abwesenheit des Besitzers aus, um in Senden eine Aktentasche samt Inhalt an sich zu nehmen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei bittet nach einem Diebstahl in Senden um sachdienliche Hinweis. Eine unbekannte Person hat dort aus einem Auto, das am Straßenrand geparkt war, eine Aktentasche samt Inhalt entwendet. Dem Polizeibericht zufolge hatte ein 86 Jahre alter Mann am Samstag gegen 18 Uhr seinen grauen Audi vor einer Bankfiliale in der Hauptstraße abgestellt.

Als er wenig später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Aktentasche nicht mehr im Wagen war. Am Auto waren nach Angaben der Polizei keine Aufbruchspuren zu finden. Der Besitzer konnte nicht ausschließen, dass der Audi während seine Abwesenheit unverschlossen war. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 entgegen. (AZ)