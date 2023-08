Dieb stiehlt E-Bike am nördlichen Waldsee in Senden

Während ein Mann in einem Badesee in Senden schwimmt, entwendet eine unbekannte Person dessen Fahrrad. Das Mountainbike hat einen auffälligen Lenker.

Während der Besitzer beim Schwimmen war, hat eine unbekannte Person ein E-Bike in Senden entwendet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl bereits am Freitag, 18. August, im Zeitraum zwischen 14 und 18.30 Uhr am nördlichen Waldsee. Der Besitzer hatte das Fahrrad der Marke Nox am nördlichen Ufer abgestellt und mit einem Schloss abgesichert. Als er vom Schwimmen zurückkam, konnte er sein Fahrrad nicht mehr auffinden. Eine unbekannte Person hatte dieses offensichtlich samt Schloss mitgenommen.

Die Polizei Senden nimmt Hinweise entgegen

Bei dem E-Bike handelt es sich laut Polizeibericht um ein gelb, blau und orangefarbenes sowie voll gefedertes Mountainbike mit auffallend gelbem Lenker. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)