Dieb verliert Schlüssel am Tatort in Senden

Ein Mann klaut in einem Discounter in Senden Lebensmittel und flüchtet. Doch er muss zum Tatort zurückkehren.

Ein Mann hatte in einem Sendener Discounter Lebensmittel im Wert von 21 Euro eingesteckt. Als er ohne zu bezahlen den Laden verlassen wollte, wurde eine Mitarbeiterin aufmerksam. Wie die Polizei mitteilt, sprach die Frau den Dieb an, der konnte nach kurzer Verfolgung jedoch zunächst entkommen. Doch bei seiner Flucht verlor er die Schlüssel seines Lastwagens. So kehrte der 25-jährige Dieb freiwillig zurück und stellte sich. Geklaut hatte er die Lebensmittel, weil er vollkommen mittellos war, so die Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend. Nach Abklärung mit der Staatsanwaltschaft und Anzeigenaufnahme durch die Polizei wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. (AZ)