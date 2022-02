Diebe entfernen Katalysator von einem geparkten Auto in Senden

Unbekannte Täter flexen auf einem Parkplatz in Senden den Katalysator eines Autos ab und nehmen das Teil mit. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht auf Donnerstag wurde in der Borsigstraße in Senden der Katalysator eines Autos entwendet. Wie die Polizei mitteilt, flexten unbekannte Täter das Teil von einem Pkw ab, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Borsigstraße abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Wer Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)