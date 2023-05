Drei Autos werden in Auffahrunfall in Senden verwickelt

Ein 28-Jähriger bemerkt zu spät, dass die Fahrerin vor ihm an der B28-Auffahrt warten muss. Auch ein weiterer Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig reagieren.

Bei einem Auffahrunfall in Senden ist am Freitagabend ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto gegen 21.38 Uhr auf der Kemptener Straße in nördliche Richtung und wollte nach links auf die Auffahrt zur B28 abbiegen. Hierbei sah er zu spät, dass vor ihm eine 58-jährige Frau mit ihrem Auto verkehrsbedingt warten musste. Der junge Mann wollte nach Angaben der Polizei noch ausweichen, konnte jedoch einen Auffahrunfall nicht mehr vermeiden. Ein 41-jähriger Mann nahm kurz darauf die Unfallstelle zu spät wahr und fuhr gegen das Auto des 23-Jährigen. Keiner der drei Fahrer wurde verletzt, so die Polizei. Die beiden Männer wurden jeweils gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)