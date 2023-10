E-Bike-Fahrerin wird durch Unfall in Senden verletzt

Eine Radlerin ist in Senden verletzt worden. Ein Auto hatte ihr die Vorfahrt genommen.

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten E-Bike-Fahrerin hat sich in Senden ereignet. Laut Polizeibericht bog ein Autofahrer am Dienstagmorgen an der Kreuzung von Eichbergstraße, Aufheimer Straße und Schützenweg von der Eichenbergstraße kommend nach rechts in die Aufheimer Straße ab.

Dabei missachtete er eine vorfahrtsberechtigte E-Bike-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin wurde nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. (AZ)