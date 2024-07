E-Scooter brennt - die Batterie war schuld

Am Freitagvormittag musste die Feuerwehr zu einem Brand in einer Garage im Zuckenbergweg in Senden ausrücken. Der Grund: ein brennender E-Roller. Zunächst wurde die Feuerwehr gerufen, weil aus der Garage Rauch drang. Als die Wehrleute eintrafen, sahen sie rasch die Ursache: ein E-Scooter brannte. Augenscheinlich hatte der Akku durch einen technischen Defekt Feuer gefangen. Es wurde niemand verletzt. Allerdings entstand sowohl an der Garage, als auch an der Außenfassade des angrenzenden Hauses ein erheblicher Sachschaden. (AZ)

Ronald Hinzpeter