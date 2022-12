E-Scooter-Fahrer hat nach Kontrolle ein Strafverfahren am Hals

Die Polizei hält in Senden einen jungen Mann mit E-Scooter an. Er zeigt drogentypische Ausfallerscheinungen. Die Beamten machen noch eine Entdeckung.

In der Nacht auf Donnerstag haben Polizeibeamte in Senden einen 18 Jahre alten E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Dass der junge Mann unter Drogeneinfluss stand, war nicht das einzige Problem. Nach Polizeiangaben war der 18-Jährige gegen 1.45 Uhr mit seinem Elektroroller auf dem Radweg entlang der Staatsstraße 2031 von Vöhringen in Richtung Senden unterwegs. Die Beamten hielten ihn am Ortseingang von Senden zu einer Verkehrskontrolle an und bemerkten bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen.

Der E-Scooter, ein angerauchter Joint und ein Einhandmesser wurden sichergestellt

Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann einen angerauchten Joint und ein verbotenes Einhandmesser bei sich hatte. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Joints, des Messers und des E-Bikes entließen die Polizisten den 18-Jährigen wieder. Sie leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz, gegen das Straßenverkehrsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz ein. (AZ)