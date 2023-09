Senden

Ein Besuch auf dem Flohmarkt: Nicht alle wollen über ihre Waren reden

Irgendjemand wird das schon noch gebrauchen können: Unzählige Dinge bekommen an den Flohmarkttagen in Senden eine weitere Chance im Leben.

Plus Zweimal pro Woche zieht der Flohmarkt in Senden zahlreiche Händler und Besucher an. Neben Alltagsgegenständen ist auch immer mal wieder eine Rarität unter den Waren. Doch ist alles echt?

Donnerstag und Samstag, das sind die Tage, an denen Udo Pleiss für nichts anderes zu haben ist. Da findet man ihn in schöner Regelmäßigkeit auf dem Festplatz im Sendener Norden, wo an diesen fixen Tagen Flohmarkt ist. Vor allem bei gutem Wetter zieht der Markt Scharen von Händlern und tausende Besucher an. Hier, in einem Kabäuschen, nimmt er Aufträge entgegen und erledigt sie gleich an Ort und Stelle. Pleiss tauscht schlapp gewordene Batterien von Quarzuhren gegen neue und verbreitet dabei auch noch eine ansteckend gute Laune. Neben Profi-Anbietern verkaufen hier auch Amateure, um Abgelegtes noch in ein paar Münzen zu verwandeln oder überholten Kinderkram in ein Taschengeld.

Dicht aufgereiht fügen sich die Stände zu einem vollgestopften Basar für Dinge, die noch eine Chance bekommen sollen für ein weiteres Leben. Längst nicht alle Anbieter sind zu einem Plausch mit der Presse bereit. Pleiss schon. Als einer der wenigen nennt der gebürtige Remscheider sogar seinen vollen Namen. Und in diesem ihm dort beigebrachten Singsang-Zungenschlag redet er bis heute, obwohl er seit über 30 Jahren in Ulm lebt. Man kann ihn sich als geradezu idealtypische Verkörperung der rheinischen Frohnatur vorstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

