Senden

12:00 Uhr

Ein langer grüner Lindwurm: So soll Sendens City attraktiver werden

Plus Städtebauprofessor Gerd Baldauf sieht noch Chancen für die Sendener Innenstadt. Im Bürgerhaus präsentiert er Vorschläge und Ideen zur weiteren Entwicklung.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Wie soll sich die Innenstadt in Zukunft entwickeln? Es ist nicht zum ersten Mal, dass die Sendener Bürgerschaft dazu befragt wurde. Und Städtebauprofessor Gerd Baldauf ist auch längst nicht der erste Planer, der sich dazu professionelle Gedanken gemacht hat. Sie sind freilich die jüngsten in einer langen Historie an Gutachten. Die Zahl der Fachgeschäfte in der City hat über die Jahre weiter abgenommen, und in den Sortimenten klaffen inzwischen große Lücken. Was lässt sich dagegen unternehmen?

Baldauf machte keine Hoffnung, dass sich diese Entwicklung wieder umkehren ließe. Vor 20 Besucherinnen und Besuchern stellte er im Bürgerhaus seine weiteren Ausführungen vor. Seine nüchterne Einschätzung lautete: „Einzelhandelsmäßig wird es die City nicht mit dem Sendener Norden aufnehmen können.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen