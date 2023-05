Einbrecher richten Schaden an Pfadfinderheim in Senden an

Unbekannte Täter scheitern bei ihrem Vorhaben, in ein Vereinsheim in Senden einzudringen. Wer kann der örtlichen Polizei sachdienliche Hinweise geben?

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch versucht, in das Vereinsheim der Pfadfinder am Kirchplatz in Senden einzudringen. Dazu setzten sie nach Polizeiangaben ein Hebelwerkzeug an und verursachten damit einen Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. In das Gebäude gelangten die Täter allerdings nicht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)