Einbrecher stehlen Lieferwagen in Senden

Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu zwei Lagerhallen in Senden. In einem der Betriebe erbeuten sie einen weißen Ford Transit. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Donnerstag haben bislang unbekannte Personen die Lagerhallen von zwei Firmen an der Friedlich-List-Straße in Senden aufgesucht. In einem der Betriebe stahlen die Täter einen weißen Ford Transit. Der Entwendungsschaden beläuft sich dem Polizeibericht zufolge auf etwa 16.000 Euro. Bei der anderen Firma wurde lediglich die Lagerhalle aufgebrochen, gestohlen wurde dort nichts. Die Polizei Senden bittet Zeuginnen und Zeugen der Tat, sich bei der Dienststelle zu melden. Diese hat die Telefonnummer 07307/ 91000-0. (AZ)